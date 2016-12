iciHaïti - AFD : Le saviez-vous ?





L'Agence Française de Développement (AFD) fête ses 40 ans en Haïti au cours desquels elle a mobilisé près de 400 millions d'euros. Les projets financés par l'AFD ciblent aujourd'hui quatre domaines principaux : l'éducation et la formation professionnelle, la santé, l'aménagement urbain, l'environnement et le développement rural.



L'AFD est engagée auprès des administrations haïtiennes avec des programmes d'assistance technique et pour renforcer la gouvernance des services publics. L'Agence soutient, par ailleurs, de nombreuses initiatives portées par les organisations de la société civile (ONG). Enfin, le groupe AFD participe au développement du secteur privé haïtien, grâce à sa filiale Proparco et son outil dédié de garantie ARIZ.



A ce jour, l'AFD finance 14 projets pour un montant de 150 millions d'euros, dont 55M€ restent encore à décaisser par les autorités haïtiennes. Ce portefeuille de projets en cours comporte notamment trois projets de réponse au séisme (76 millions d'euros au total) : la réhabilitation de l'hôpital universitaire d'État d'Haïti (également cofinancé par Haïti et la coopération américaine), l'aménagement de deux quartiers précaires de Port-au-Prince et un projet agricole de sécurité alimentaire dans le Sud (tous deux avec l'appui de l'Union européenne).



Pour l'avenir, un projet de 8 Millions d’Euros d'amélioration de la qualité de l'éducation doit être approuvé par les instances de l'AFD ce mois-ci. Environ 10 autres millions sont prévus en 2017 ainsi que la mobilisation de fonds complémentaires auprès de l'Union européenne et du Fonds vert.



