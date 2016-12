iciHaïti - Événement : «Villa Rosa Tap-Tap», 2 journées d'activités





L’évènement « Villa Rosa Tap-Tap » (VRTT) organisé par la « Co-création et Développement » COCREAD se déroulera les 21 et 22 décembre 2016 à la place du Canapé Vert et à Villa Rosa.



VRTT, un projet lancé par Cocread en collaboration avec la Fondation hollandaise « Favela Painting » vise à transformer les espaces urbains publics des lieux défavorisés, en oeuvre d'art et à stimuler l'entrepreneuriat à la base, à travers un processus communautaire durable. Le projet combine la peinture, l'entreprenariat et la reconstruction. A l’issue de cette initiative est née le « Team Boyo », un groupe de jeunes de la communauté qui s’est porté volontaire pour piloter les opérations de peinture.



Trois grandes activités durant ces deux jours :



Un concours de puzzle pour des enfants de 9 à 12 ans, avec des tableaux d’art tirés de la composante peinture du projet VRTT. ;



Un tournoi de football féminin visant la promotion de l’intégration des jeunes filles dans les initiatives communautaires ;



Une exposition et vente de produits des jeunes artisans de la communauté pour stimuler l’art dans la communauté de Villa Rosa.



Programme :



21 décembre 2016 :

3h30 p.m. Premier tour du concours de puzzle ;

5h00 p.m. Premier tour du tournoi de football féminin.



22 décembre 2016 :

2h00 p.m. à 10h00 p.m. : Point de vente des produits faits à Villa Rosa ;

5h00 p.m. Finale du concours de puzzle et finale du tournoi de football féminin ;

5h45 p.m. Concours de reproduction de l’image du projet par les enfants ;

8h00 p.m. à 10h00 p.m. Spectacle de talents.



