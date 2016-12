iciHaïti - Croisière : Une première en Haïti





Lundi 19 décembre, pour la première fois en Haïti, le navire de croisière « Harmony of the Seas » a fait sa grande escale à Labadie pour une petite cérémonie inaugurale, suivie d’une visite guidée de l’intérieur spacieux de cet impressionnant navire.



Rappelons que ce navire mis en service cette année, d’une longueur de 362 mètres pour une largeur de 47 mètres et de 18 ponts compte 2,394 membres d’équipage. Avec ses 2,732 cabines, il peut transporter à son bord un total de 6,780 passagers à une vitesse de croisière de 23 nœuds.



« L’Harmony of the Seas », à l’instar des autres bateaux de croisières qui accostent à Labadie, entend faire des escales (à Labadie) en Haïti lors de ses croisières à travers la Caraïbe, le Mexique et les États-Unis.



IH/ iciHaïti