iciHaïti - Social : Voeux de l’Ambassadeur d’Haïti au Mexique

Vœux de l’Ambassadeur G. Lamothe :

« Nous voici arrivés au terme d’une année qui, à bien des égards, s’est révélée difficile pour Haïti. Je pense en particulier à l’annulation des élections qui a perturbé le climat politique, et l’ouragan Matthew qui, au début du mois d’octobre, a frappé notre pays avec cette force destructrice que l’on sait, laissant derrière lui une grande désolation.



On a envie de réjouir de voir s’en aller une année pareille. Mais ce serait incorrect de ne pas mentionner les faits positifs qui ont aussi marqué 2016. Par exemple le succès de la journée électorale du 20 novembre ou encore la solidarité renouvelée de Mexico a l’endroit d’Haïti après le passage de l’ouragan Matthew.



L’arrivée de 2017 charrie beaucoup d’espoir.

L’espoir d’une année sans catastrophe.

L’espoir de stabilité politique et de croissance soutenue dont notre pays a tant besoin.

L’espoir d’un lendemain meilleur pour tous.



Puissent tous ces vœux se concrétiser.



À chacun de vous, je souhaite un heureux temps des fêtes.



Guy G. Lamothe

Ambassadeur d’Haïti au Mexique »



