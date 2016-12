iciHaïti - Politique : Double annonce du Ministre de la Planification





Lundi, Aviol Fleurant, le Ministre de la Planification et de la Coopération externe, s’est réuni avec le nouveau Directeur de la Coopération externe, l’Ambassadeur Jean Marie Archer, en présence entre autres, de son directeur de cabinet, du Directeur général adjoint et des conseillers et cadres techniques du Ministère.



Lors de cette réunion, le Ministre a annoncé une réforme en profondeur de la coopération externe et la création de l’Institut de recherche en coopération internationale et en développement, qui aura pour mission de former des cadres en coopération externe.



Selon le Ministre, cette réforme favorisera l’autonomisation du pays, souhaitant que la direction de la coopération externe devienne la cheville ouvrière du développement national. Dans le cadre de cette réforme il a fait le vœu qu’il y ait au sein du ministère deux autres directions générales, l’une à la coopération externe et l’autre à la planification du développement.



Pour sa part, le Directeur Archer, s’est engagé à travailler à la matérialisation de ce projet de réforme.



IH/ iciHaïti