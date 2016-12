iciHaïti - Tourisme : Haïti destination mariage et lune de miel...





Tout comme d’autres pays de la Caraïbe, Haïti propose des offres variées susceptibles d’intéresser tout ceux désirant se marier ou passer leur lune de miel dans une destination ensoleillée.



Le Ministère du Tourisme et des Industries Créatives, entend mettre ce potentiel à profit et informe qu’il accompagnera une délégation du secteur privé spécialisé dans l'organisation de mariage, pour présenter Haïti comme « une destination mariage et lune de miel » à la 3e Édition du Salon International de la mariée qui se déroulera a Montréal le 18 février 2017. Au travers de vidéos et de photos seront mis avant les avantages de se marier ou de passer sa lune de miel en Haïti.



Rappelons qu’Antigua, la Jamaïque, les Bahamas, la Barbade ou la République Dominicaine entre autres sont dans le TOP 10 des destinations pour se marier dans les Caraïbes et Haïti entend bien mettre tout en œuvre pour rejoindre cette liste.



IH/ iciHaïti