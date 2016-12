iciHaïti - Histoire : Exposition «Mémoire libérée» au Musée du Panthéon National





L’exposition itinérante internationale « Mémoires Libérées » se poursuit au Musée du Panthéon National Haïtien (MUPANAH) jusqu’au 4 janvier 2017 http://www.haitilibre.com/article-19232-haiti-actualite-zapping-politique.html . Préparée par 5 pays (France, Cameroun, Sénégal, Haïti et Antigua) elle se défini comme un produit culturel innovant et un outil de promotion touristique. Cette exposition a été conçue autour de deux volets, l’un historique l’autre artistique. Elle présente d’abord l’histoire de la traite et de l’esclavage au niveau global, puis les expériences locales, en particulier à travers la mise en valeur des sites et lieux de mémoire.



En français et anglais, cette exposition traite d’une histoire globale qui a affecté les trois rives de l’Océan atlantique et une partie de l’Océan indien. Encourageant la mise en valeur des sites et lieux de mémoire de la traite négrière et de l’esclavage, dans le cadre d’un Tourisme culturel et de mémoire fort, cette exposition devrait trouver de nombreux visiteurs attentifs.



IH/ iciHaïti