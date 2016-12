iciHaïti - Sécurité : Le BRI et le SWAT en formation de perfectionnement





Dans le cadre de son appui à la Police Nationale d’Haïti, une nouvelle session de formation de ses agents a été organisée dernièrement par le service de sécurité intérieure de l’Ambassade de France.



Consacrée à une formation de perfectionnement des « Principes tactiques en intervention » cette formation a été dispensée à l’École Nationale de Police au bénéfice notamment de 17 agents de la Brigade de Recherches et d'Intervention (BRI), du SWAT Team http://www.haitilibre.com/article-17982-haiti-securite-20-ans-du-swat.html . Cette session de formation était animée par des professionnels issus du Centre Interministériel de Formation Anti-Drogue (CIFAD), de la Direction Départementale de la Sécurité Publique (DDSP) de Martinique ainsi que du Centre Nationale de Tir de Montlignon (Val-d'Oise, France).



Nécessitant une logistique importante compte tenu de la technicité des thématiques abordées, cette formation visait à présenter divers aspects des interventions policière, telles que : l’armement, la balistique, le menottage ou encore les techniques d’interpellation dans un véhicule et à pied. Alternant cours théoriques et mises en situation, elle comportait notamment divers exercices de tir, dont une compétition de tir en fin de formation.



Depuis début 2016, le service de sécurité intérieure de l’Ambassade de France a déjà mis en place 3 formations dédiées à la BRI de la DCPJ http://www.haitilibre.com/article-17918-haiti-france-renforcement-des-capacites-d-intervention-de-la-bri.html



