iciHaïti - Politique : Privert fait la traditionnelle tournée de l'Administration Publique





Jeudi, dans le cadre des fêtes de fins d'années et du nouvel an, le Président de facto, Jocelerme Privert, a effectué la traditionnelle visite guidée des différentes institutions de l'administration publique de Port-au-Prince.



Parmi les institutions visitées, on peut citer entre autres : la Société Nationale des Parcs industriels (SONAPI), le ministère du Commerce et de l'Industrie, le Centre d'Opérations d'Urgence national (COUN), l'Autorité Portuaire Nationale (APN), l'Administration Générale des Douanes (AGD) et la Direction Générale des Impôts (DGI)...



Le Chef de l'Etat en a profité pour échanger quelques mots avec les principaux responsables de ces institutions sur leurs orientations, leur fonctionnement ainsi que les services fournis à la population.



Tout en adressant ses vœux de succès et de bonheur aux employés de l'administration publique pour l'année 2017, Privert a réitéré sa détermination à renforcer les institutions afin d'arriver à une administration publique plus performante, plus dynamique et plus efficace...



IH/ iciHaïti