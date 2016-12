iciHaïti - FLASH : Horaires de fin d'année du Consulat d’Haïti à Miami





Le Consulat Général de la République d’Haïti à Miami informe le public en général de l’horaire de fonctionnement du Consulat pour la fin de l’année 2016.



Vendredi 23 décembre 2016 : 8h00 a.m à midi ;

Samedi 24 et lundi 26 décembre 2016 : fermé ;

Vendredi 30 décembre 2016 : 8h00 a.m. à midi ;

Samedi 31 décembre 2016 et lundi 2 janvier 2017 : fermé.



Le Consulat Général de la République d’Haïti à Miami vous remercie de votre compréhension.



IH/ iciHaïti