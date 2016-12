iciHaïti - AVIS : Horaires de fin d'année du Consulat d’Haïti à Orlando





Le Consulat Général de la République d’Haïti à Orlando avise la communauté haïtienne et le public en général de ses horaires de fonctionnement pour la fin de l’année 2016 et le début de 2017.



Samedi 24 et lundi 26 décembre 2016 : fermé ;

Vendredi 30 décembre 2016 : 9h00 a.m. à midi ;

Samedi 31 décembre 2016 et lundi 2 janvier 2017 : fermé.



Le Consulat Général de la République d’Haïti à Orlando vous remercie de votre compréhension.



IH/ iciHaïti