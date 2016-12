iciHaïti - Technologie : Premier test de TV numérique réussit en Haïti





Vendredi, dans le cadre de l'expérience pilote de Télévision Numérique Terrestre (TNT), la Direction Générale de l'Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications (CONATEL), annonce que les équipements de transmission sont installés et ont été testés avec succès dans la soirée de jeudi 22 décembre 2016.



Les premiers signaux de la TNT en ondes claires ont été captés sur le canal 10, par un groupe test répartis dans plusieurs endroits de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Les signaux reçus répondent aux attentes en termes de qualité d'image et de son.



Rappelons que le lancement officiel de la chaine pilote est prévu pour le mercredi 28 décembre (avec plus d'un mois de retard), permettra à la population de la zone métropolitaine d'expérimenter la TNT en vue d'assurer la réussite de la transition vers la Télévision numérique en Haïti.



IH/ iciHaïti