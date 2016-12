iciHaïti - Jacmel : Lancement du Village de Noël 2016





Vendredi soir a été lancée l’Édition 2016 du Village de Noël de la Ville de Jacmel, dans une ambiance festive et de joie...



« Le Village de Noël que nous inaugurons ce soir est une initiative prise en 2011 par Mme Dithny Joan Raton en vue de mettre le talent et la créativité de nos artistes et artisans en évidence » a déclaré le Maître de cérémonie ajoutant « à côté des festivités, de la gastronomie et de la grande diversité des produits artisanaux du Village de Noël, on y ajoute un zeste d’écologie et de respect pour l’environnement. »



Notons que la cérémonie inaugurale s'est déroulée en présence de l'ancienne Ministre de la Culture, Mme Dithny Joan Raton, du Maire principal de la Ville, Macky Kessa, de la Directrice du Sud-Est du Ministère du Tourisme, de la Marraine de l’Édition 2016 de l’activité, Mme Danielle Saint-Lot, des membres de la Société Civile et de plusieurs centaines de jeunes et d'enfants qui sont repartis heureux avec des cadeaux distribués par le Père Noël.



IH/ iciHaïti