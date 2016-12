iciHaïti - Social : Le Père Noël chez les policiers...





Vendredi à l'Académie Nationale de Police sur la route de Frères, c’est dans une ambiance de fête, de joie et de partage que Camille Edouard Jr., le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique et Michel Ange Gédeon, le Directeur Général de la Police Nationale d’Haïti (PNH) ont accueilli les parents et les enfants des policiers victimes d'assassinat à la grande fête traditionnelle de fin d'année.



Le Ministre a procédé personnellement à la distribution de cadeaux et de jouets aux enfants de ces derniers.



Michel Ange Gédeon en a profité pour souhaiter un Joyeux Noël à tous, tout en encourageant les policiers de différentes Unités à rester vigilant dans l'exercice de leurs fonctions en cette période de fêtes de fin d'année.



IH/ iciHaïti