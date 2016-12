iciHaïti - FLASH : Le Chef de la base 509 abattu par la police





Vendredi soir, le dangereux Chef de la base 509, « Ti Rony » a été abattu lors d'un échange de tirs au cours d’une opération menée conjointement par la police de l'Omega et la police de Petit-Goâve. Deux autres présumés bandits « Djeff » et « Roiroi » qui étaient avec « Ti Rony » ont été arrêtés.



Rappelons que « Ti Rony » avait été impliqué dans la fusillade de l'Église de Dieu de Béthel à Provence, une localité de Petit-Goâve, qui avait fait deux blessées le 4 novembre dernier et était activement recherché http://www.haitilibre.com/article-19142-haiti-flash-fusillade-dans-une-eglise-deux-blessees.html



IH/ iciHaïti / Guyto Mathieu (Correspondant Petit-Goâve)