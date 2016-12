iciHaïti - FLASH : Consulat Atlanta horaire du temps des fêtes





Le Consulat Général d'Haïti à Atlanta informe le public en général et la communauté haïtienne de Georgia en particulier que le consulat sera fermé les :



- Lundi 26 décembre 2016 (toute la journée)

- Vendredi 30 décembre 2016 (à midi)

- Lundi 2 janvier 2017 (toute la journée)



Les heures de bureau reprendront normalement le mardi 3 Janvier 2011 à 9h00 a.m.



Le Consulat Général d'Haïti à Atlanta vous renouvelle ses meilleurs vœux pour la fin d'année et le nouvel an.



IH/ iciHaïti