iciHaïti - Petit-Goâve : Noël avec les pauvres





Vendredi, a eu lieu le « Noël avec les pauvres » à l'asile communal de Petit-Goâve, une initiative de la Cohabitation des Jeunes de Petit-Goâve (CPJ) qui a procédé a une distribution de nourriture avec le soutien du Député Germain fils Alexandre, un geste de générosité très apprécié par les bénéficiaires en cette période de Noël... Les membres de la CPJ ont lavé et parfumé les pauvres en signe d’amour et de solidarité.



Par ailleurs, ce même jour, le Commissaire de police de Petit-Goâve Serge Barreau, a distribué des cadeaux aux élèves de différents établissements scolaires de Petit-Goâve. Un geste de générosité très apprécié par les élèves et les personnels de Directions, qui n’ont pas manquer de remercier vivement le Commissaire et les autres policiers pour cette initiative. La police de Petit-Goâve a donc rempli son rôle communautaire de servir en dehors de sa mission qui consiste à protéger les gens...



Bravo pour ce geste !



IH/ iciHaïti / Guyto Mathieu (Correspondant Petit-Goâve)