iciHaïti - Noël : La Loterie Nationale en visite au Sanatorium





Vendredi, les patients du Sanatorium de Port-au-Prince, ont accueilli chaleureusement Margareth Fortuné, la Directrice Générale de la Loterie de l'État Haïtien (LEH). Accompagnée de plusieurs cadres de l’institution et du Comité d’intervention d’Aide et de Soutien (CIAS) , Mme Fortuné a procédé à la distribution aux malades de kits hygiéniques et des enveloppes contenant « yon ti kob ». Un cri du cœur entendu par des amis, qui partagent largement le sens et la portée de cette initiative en ce moment assez difficile.



Les employés de la LEH et du CIAS se disent prêts à suivre la Directrice Générale, dont le souci de soulager les plus pauvres reste un défi à relever. Mme Fortuné a souhaité aux patients un Joyeux Noël, une Bonne Année et un bon rétablissement.



IH/ iciHaïti