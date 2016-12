iciHaïti - Noël : Deux artistes et la diaspora s'associent pour apporter la joie aux enfants





Dimanche 25, à Valère (non loin d'Arniquet) dans le Sud du pays, les artistes Evelyne Baille et Joël Lorquet ont procédé à la distribution de jouets à une centaine d'enfants (âgés de 3 à 7 ans) à l'occasion de la Noël. Les enfants ont également reçu des vêtements et un kit alimentaire pour apporter à leur domicile. Les articles offerts ont été obtenus grâce à des dons de particuliers en Floride.



Selon Evelynen Baille « Cette activité a été initiée en vue d'apporter la joie aux enfants démunis surtout qu'ils sont dépourvus de tout, après le passage de l’ouragan Matthew ».



De son côté Joël Lorquet a déclaré « Nous ne sommes pas venus fêter Noël mais plutôt apporter un réconfort à ces enfants, suite au passage de Matthew. C'est pourquoi cette année la Fondation Lorquet pour une Nouvelle Haïti, s'est associée à cette noble initiative, en dépit de ses faible moyens [...] »



