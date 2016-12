iciHaïti - Social : Festivités de Noël de «Plan International Haiti»





Noël pour tous les enfants est un moment de joie, de bonheur et de partage. Cette fête symbolise aussi pour eux une occasion de rêver, d’imaginer un monde merveilleux. C’est pour cette raison que « Plan International Haïti » a organisé cette activité dans les jardins de l’Unité de Programme de l’Ouest avec plus de 100 enfants venant de la Croix des Bouquets, Ganthier et de Thomazeau.



Une occasion de célébrer non seulement les Fêtes de Noël, mais aussi procéder à la remise des Prix du Concours « Lettre au Père Noël ».



Âgés entre 7 et 12 ans, les concurrents de ce concours ont souhaité : une communauté meilleure, d’une vie agréable pour leurs amis qui n’ont plus de maisons depuis le passage de Matthew. « Un monde peut être beau » tel est le souhait de Shmelda, la gagnante de notre concours dans sa lettre adressée au Père Noël et « Plan International Haïti » veut continuer à se mettre aux cotés des enfants pour les aider a réaliser leurs souhaits et leurs rêves.



IH/ S/ iciHaïti