iciHaïti - Formation : 90 jeunes nouveaux diplômés dans le secteur textile





Dans le cadre du programme de Réduction de la Violence Communautaire (RVC) de la Minustah à Trou du Nord (Cap Haïtien), à eu lieu dernièrement la cérémonie de remise de diplômes à 90 jeunes bénéficiaires du projet de formation professionnelle en : opérateurs de machines à coudre industrielles, coupe-couture domestique et placement en usine.



Ce projet a été mis en place au Cap-Haïtien par l’Institut National pour le Développement et la Promotion de la Couture (INDEPCO).



Rappelons que depuis le début du programme RVC en Haïti en 2006, la Minustah a financé des projets totalisant un montant de plus de 76 millions de dollars américains, qui ont bénéficié directement à plus de 400,000 haïtiens.



En savoir plus sur le Programme RVC :

« Ce programme est un outil unique à travers lequel les communautés peuvent devenir plus résilientes. Ses projets ont contribué à améliorer la sécurité dans les zones les plus marginalisées et soumises à l’influence des gangs à travers, entre autres la formation professionnelle pour les jeunes désœuvrés, l’assistance légale et le soutien aux femmes affectées par la violence basée sur le genre » a expliqué Sandra Honoré, la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en Haïti et Chef civile de la Minustah.



IH/ iciHaïti