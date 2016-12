iciHaïti - Cirque : Trois jeunes artistes haïtiens en stage à Montréal





Trois jeunes artistes de cirque de la troupe haïtienne « Cirque Local » : Junior Prophète, Guerlin Antoine et Mackenzie Dunophin, sont venus dernièrement à Montréal effectuer un stage de perfectionnement à l’invitation de « Clowns Sans Frontières ».



Durant leur séjour ils ont assisté à des spectacles et ont été formés par des professionnels, notamment en main à main, jeu clownesque, jonglerie ainsi qu’en sécurité des arts du feu. Ils ont également eu l’occasion de rencontrer des membres influents du gouvernement et de la communauté du cirque, dont les chaleureuses équipes d’ArtCirq, du Cirque du Soleil, de l’École nationale de cirque, de Garde-Feu, des Productions Kalabanté, et de la TOHU.



Rappelons que depuis 2014, l’association artistique de solidarité internationale « Clowns Sans Frontières » intervient de façon régulière en Haïti auprès des populations les plus démunies. Dans un esprit de solidarité, d’égalité et de coopération, l’organisme a invité ces trois artistes de la troupe « Cirque Local », que « Clowns Sans Frontières » accompagne depuis trois ans.



Grâce à « Clowns Sans Frontières » et ses partenaires, la troupe haïtienne « Cirque Local » a profité de nombreuses heures d’accompagnement et de formation, ce qui permet désormais aux artistes de gagner leur vie un peu plus dignement. Les activités offertes par l’organisme permettent aux artistes locaux de vivre de leur art tout en assurant la transmission de savoir et de valeurs aux générations futures.



IH/ iciHaïti