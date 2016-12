iciHaïti - Culture : Jean Jean Roosevelt en finale mondiale des jeunes les plus remarquables





Le chanteur, guitariste interprète haïtien très connu, Jean Jean Roosevelt, médaille d’or du concours de chanson de la 7ème édition des Jeux de la Francophonie http://www.haitilibre.com/article-9440-haiti-culture-felicitations-a-jean-jean-roosevelt-medaille-d-or-de-la-chanson-francophone.html l’un des dix jeunes haïtiens les plus remarquables de 2016 dans la catégorie Réalisation culturelle http://www.haitilibre.com/article-19544-haiti-social-toyp-2016-listes-des-10-jeunes-haitiens-les-plus-remarquable.html du concours organisé a Jeune Chambre Internationale Haïti (JCI Haïti), avec l'appui notamment de l'Ambassade Américaine, l'Ambassade du Canada et d’autres partenaires, a été désigné lauréats des lauréats c’est à dire qu’il est le premier parmi les 10 lauréats récompensés en 2016.



Avec cette désignation, Jean Jean Roosevelt rejoint le cercle des 100 jeunes finaliste les plus remarquables dans le monde. En 2017, il ira aux Pays-Bas représenter Haïti dans la grande finale du concours mondial.



PI/ iciHaïti