iciHaïti - Santé : Le groupe cubain d'intervention d'urgence a traité plus 105,000 haïtiens

Le groupe cubain d'intervention d'urgence « Henry Reeve » composée de 38 professionnels de la santé http://www.haitilibre.com/article-18887-haiti-flash-cuba-et-le-venezuela-envoient-plus-de-200-medecins-en-haiti.html venue en Haïti pour aider, après passage de l'ouragan Matthew en octobre dernier est retourné a Cuba.



Durant leur séjour, depuis le 8 octobre 2016, le groupe de médecins cubains a traité près de 105.000 haïtiens, principalement pour des infections respiratoires aiguës, des parasites intestinaux et la malnutrition, entre autres maladies, selon un rapport de d'état.



La brigade médicale cubaine, a réalisée pendant ces deux mois 640 contrôles de foyers, qui comprenait un traitement médicamenteux préventif à plus de 68,000 patients ; visité 14,000 maisons et procédé à la chloration d'environ 50,000 réservoirs d'eau. Ces mesures ont permis de réduire de 272 à zéro le nombre de cas de choléra qui ont été diagnostiqués, lorsque les médecins cubains sont arrivés dans le Sud d’Haïti.



Rappelons que le groupe d'intervention international de médecins spécialisés « Henry Reeve » a été créée en 2005 avec la mission d'aider d'autres pays touchés par des catastrophes et des épidémies graves. Ces dernières années, les membres de ce groupe ont entre autres, en collaboration avec l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), ont combattu l'épidémie du virus Ebola au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée Conakry, les trois pays d'Afrique de l'Ouest les plus touchés par cette crise sanitaire. Les médecins cubains ont également assisté aux victimes sur l'île de la Dominique frappé par la tempête tropicale Erika en Août 2015 et aidé les victimes du tremblement de terre en Equateur en Avril de cette année.



