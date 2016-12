iciHaïti - Gold Cup 2017 : Première séance d’entrainement des Grenadiers





Mercredi matin sur le terrain de St Marty's College Grouds (Trinidad) les Grenadiers ont eu leur première d’entrainement, dans le but de disputer la première partie des barrages de la Gold Cup 2017.



Cette première de deux séances d’entrainement comprenait une partie physique avec le Coach Chery Pierre et une autre partie de jeu et circulation de balle avec Jean Claude Josophat. Ces deux coaches haïtiens ont pris le relais par intérim des français Patrice Neveu et Nicolas Santucci qui ont quitté l'encadrement de la sélection nationale http://www.haitilibre.com/article-19640-haiti-flash-patrice-neveu-quitte-les-grenadiers.html en attendant que la Fédération Haïtienne de Football (FHF) trouve une autre solution pour l'encadrement technique des Grenadiers.



Ce jeudi, les Grenadiers joueront un test match sur ce mʼeme terrain contre W. Connection, un club de première division Trinidadienne qui sera privé pour l'occasion de ses joueurs engagés avec la sélection nationale locale



La première partie des barrages de la Gold Cup 2017 oblige nos Grenadiers à jouer un véritable marathon : deux matches contre le Suriname le 6 janvier et 1 match le 8 janvier contre les Soca Warriors (Trinidad, pays hôte). Nos Grenadiers sont dans l'obligation de passer ces barrages sous peine de voir Haïti absent de la scène régionale au niveau senior.



BF/ iciHaïti