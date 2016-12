iciHaïti - UEH : Nouveau conseil décanal de la Faculté d'Ethnologie de l'UEH





Lundi en présence, entre autres, du Secrétaire générai de l’Université d’État d’Haïti (UEH), le professeur Wilson Dorlus, représentant du Recteur, des membres du corps professoral, des étudiants, du personnel administratif et des membres de la Commission électorale a eu lieu la cérémonie d’installation du nouveau conseil décanal de la Faculté d'Ethnologie de l’UEH.



Ce nouveau Conseil, doté d’un mandat de 4 ans est composé des professeurs : Jean Yves Blot (Doyen), Robert Moïse (Vice-doyen aux affaires académiques) et Claude Mane Das (Vice-doyen à la recherche), tous élus au premier tour du scrutin le 16 décembre dernier.



Ils remplacent les professeurs Jacques Jovin (ancien doyen), Jean Michel Gabriel (ancien Vice-doyen aux affaires académiques) et Jean Yves Blot (ancien Vice-doyen à la recherche).



IH/ iciHaïti