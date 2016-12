iciHaïti - AVIS : Ouverture d’une nouvelle succursale de l’EDH





Dans le cadre de sa mission de se rapprocher de sa clientèle et d’offrir des services financiers et techniques de proximité, l’Électricité d’Haïti (EDH) annonce l’ouverture d’une nouvelle succursale, située sur la Route de Frères, à proximité de Corail 27.



Avec cette nouvelle succursale, les clients de la Route de Frères et de ses environs pourront notamment payer leurs factures sans difficulté.



IH/ iciHaïti