iciHaïti - Digicel : Les 3 meilleures professeures et Écoles





Mercredi, la Fondation Digicel a récompensée les 20 meilleurs professeurs et les 3 écoles les plus performantes de son Programme de Développement Professionnel.



Les 3 meilleurs professeures sont :

Daphney Joseph professeure de la moyenne section (préscolaire) de l'École Le Joly Garden (Turgeau) ;

Monine Valbrun, professeure en moyenne section (préscolaire) à l'École Briyère Hyacinthe (Jean-Rabel) ;

Sandra Baillergeau professeure en petite section (préscolaire) à l'École Le Joly Garden (Port-au-Prince).



Les 3 meilleures écoles primées sont :

École Le Joly Garden (Turgeau) ;

L’nstitution la Salésienne (Ouanaminthe) ;

L'École Annonciation de Bernaco (Centre).



En plus des certificats d’honneur et mérite, les 3 professeures recevront chacune 25,000 Gourdes, alors que les écoles recevront chacune 40,000 Gourdes.



IH/ iciHaïti