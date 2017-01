iciHaïti - Gold Cup 2017 : Premier match test des Grenadiers [2-2]





Vendredi après-midi, 5e jour à Trinidad en vue de disputer les barrages de la Gold Cup 2017, les Grenadiers se sont entraînés sur le terrain annexe du stade Ashley Crawford de Port of Spain, où se disputera la 2ème rencontre amicale de notre sélection nationale, lundi 2 janvier, contre « Défense Force » un club de la D1 de Trinidad.



Sous une pluie fine, l’entrainement a débuté par les commentaires du coach Josaphat qui est revenu sur le match nul [2-2] face au club de W. Connection de jeudi soir. Il a exprimé ses appréhensions et aussi ses satisfactions sur certains aspects de ce match amicale, important pour la sélection qui prépare les deux rencontres de barrages de la Gold Cup 2017 contre le Suriname le 6 janvier et Trinidad le 8 janvier.



Les Grenadiers sont sur leur 4eme séance d'entrainement. Belfort Kervens Fils est arrivée vendredi soir et participera à au moins a l'une des deux séquences d’entrainement de samedi, programmées au St Mary's College Grounds .



Les Grenadier poursuivront leur entrainement ce dimanche avant le match amical de lundi.



Guerry Romondt, Sebastien Thuriere, Sony Nordé et Duckens Nazon arriveront ce weekend et s'il n'y a pas de changements de dernière heure, devraient compléter la liste finale des 18 Grenadiers pour la triangulaire pré-qualificatif pour la Gold Cup 2017.



Lire aussi :

http://www.icihaiti.com/article-19647-icihaiti-gold-cup-2017-premiere-seance-d-entrainement-des-grenadiers.html



BF/ iciHaïti