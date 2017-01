iciHaïti - Culture : 10ème Foire Internationale de l’Artisanat à Cuba





Dans le cadre de la Composante Commerce du Programme Binational Haïti-République Dominicaine, financée par l’Union Européenne sous le 10e Fonds Européen de Développement (10e FED) et mis en œuvre par la Caribbean Export Development Agengy, une mission bilatérale a pris part à la 10ème Foire Internationale de l’Artisanat, qui s’est tenue récemment à la Havane (Cuba).



Cette mission avait pour objectif d’observer l’organisation et le déroulement de cette foire, qui est l’un des plus grands événements culturels cubains et y participer activement avec pour représentants du côté d’Haïti les deux deux stylistes haïtiens très connus : Maguy Durce et Michel Chataigne.



À l’issue de cette mission, une lettre d’intention signée par tous les représentants de la délégation binationale, a été remise à Arturo Valdés Curbeira, le Directeur Général du Fonds Cubain de Biens Culturels. Cette lettre traduisait la volonté d’Haïti et de la République Dominicaine d’établir des conditions d’échanges tripartites avec Cuba qui possède un potentiel énorme à explorer au niveau de l’artisanat et des biens culturels, Curbeira a promis de faire le suivi auprès de son Ministre.



IH/ iciHaïti