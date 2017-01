iciHaïti - Économie : 25 jeunes formés en réparation de téléphones cellulaires





Jeudi 29 décembre à l'hôtel Mimosa de Torbeck (Sud), le Conseil National des Télécommunications (CONATEL) a clôturé un atelier de formation en réparation de téléphones cellulaires, après celui tenu à Tabarre mi décembre http://www.haitilibre.com/article-19536-haiti-actualite-zapping-politique.html



Au cours d’une cérémonie, plus de 25 jeunes ont reçu chacun de Jean Marie Altéma, Directeur Général du Conseil et de Guy Astrel Joseph, Chef du Cabinet du Maire de la Ville des Cayes, un certificat de participation et un kit d’outils de réparation.



Dans son intervention Joseph a fait ressortir l’impact de cette formation au niveau de la région. Le représentant de la mairie a souhaité l’organisation de nouvelles sessions pour une plus large participation de la jeunesse du département.



En clôturant la cérémonie Jean Marie Altéma a exhorté les participants à cultiver le sens du partage en mettant leur savoir nouvellement acquis au profit de leurs congénères, rappelant aux participants qu'il y a de grandes opportunités qui les attendent, que plus de 6.5 millions d'haïtiens possédaient un téléphone portable, dont 1,2 millions un smartphone, les invitant à se mettre ensemble pour créer leur propre business.



Ces ateliers de formation, une initiative du CONATEL, qui existent depuis plusieurs années en Haïti, se révèlent être un véritable succès auprès des participants à confié Jocelyn Revange, l'un des formateurs.



