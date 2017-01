iciHaïti - Diaspora : Voeux du Ministre a.i. du MHAVE, mais...





À l'occasion des Fêtes de fin d'année et du nouvel an, Pierrot Délienne, le Ministre a.i des Haïtiens Vivant à l’étranger (MHAVE) souhaite ses vœux...



« Sœurs et frères de l'extérieur, l'année 2016 touche à sa fin et [...] je m'adresse à vous pour vous présenter mes vœux les plus sincère pour l'année 2017.



Je vous exhorte à venir au pays pour non-seulement visiter la famille, faire du tourisme et aussi investir. Nous avons sûrement l'un des meilleurs plan d’investissement d'Amérique Latine et de la Caraïbes et je suis sûr que vous seriez à même, non-seulement d'augmenter votre richesse mais aussi d'aider les frères et sœurs du pays.



Le pays à besoin de vous. Le pays souhaite par votre présence que tout aillent pour le meilleur. Encore une vois je vous invite à venir visiter Haïti Chérie. Le pays c'est vous, vous êtes le pays [...] Comme on le dit en créole “men nan men chay pa lou” Je vous attends, le pays vous attend, le peuple haïtien vous attend [...] Merci »



Mais, au delà des belles paroles... il très regrettable que le Ministre Délienne, en tant que Ministre des Affaires Étrangères n’est pas eu un mot pour nos compatriotes en République Dominicaine, notamment les 140,000 haïtiens vivant sur le territoire dominicain, inscrit au Plan National de Régularisation des Étrangers (PNRE), qui ont besoin entre autre, d’un passeport obligatoire pour pouvoir renouveler leur carte de régularisation migratoire temporaire, pour leur expliquer pourquoi il leur avait promis qu’ils recevraient leurs document d’ici la fin de l’année 2016 et qu’ils n’ont rien reçu et pourquoi les bureaux haïtiens du Programme d’Identification et de Documentation des Immigrants Haïtiens (PIDIH) en sol dominicain, sont toujours fermés...http://www.haitilibre.com/article-18265-haiti-politique-le-chancelier-promet-des-passeports-aux-haitiens-en-rd.html



