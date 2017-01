iciHaïti - Technologie : Haïti au Séminaire mondial des radiocommunications de l’UIT





Haïti, représenté par les ingénieurs Jean Claudy Balan et Myrthil Alexandre du Conseil National des Télécommunications (CONATEL) a participé au Séminaire mondial des radiocommunications de 2016 (WRS‑16) de l'Union internationale des Télécommunications (UIT) qui a réuni à Genève (suisse) environ 500 participants de 109 pays.



Ce séminaire a été consacré, d’une part, à des discussions sur la gestion internationale des fréquences et sur la normalisation des radiocommunications pour les services de Terre et les services spatiaux (orbites des satellites) et d’autre part à la familiarisation avec les procédures de notification de l'UIT et un certain nombre de logiciels et de publications électroniques, mis à la disposition des membres de l’Union.



Au cours de ces assises, Cosmos Zavazava Chef du Département Projet de l’UIT a confié avoir travaillé sur un projet de télécommunications d’urgence pour Haïti et annoncé qu'il comptait se rendre en Haïti dans les prochains mois.



Notez que L’UIT organisera, en mars 2017un séminaire régional sur la gestion du spectre pour la zone Amérique et une réunion de coordination de fréquences de télévision numérique et dividende numériques pour la zone des Caraïbes et l’Amérique latine.



IH/ iciHaïti