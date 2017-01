iciHaïti - Musique : 128 artistes haïtiens vont être honorés





Samedi 7 janvier, au « Miramar cultural center » à Miami (USA) le « Prestigious Haitian Music Awards » en partenariat avec le ministère de la culture d’Haïti, récompensera des musiciens haïtiens.



Un total de 128 artistes d’Haïti et de la diaspora (divisé en 26 catégories) figurent sur la liste de ceux qui seront honorés. Plusieurs personnalités du monde politique haïtien et américain dont l'ex Premier Ministre Laurent Lamothe et Daphne Campbell seront invités à prendre la parole au cours de la cérémonie de remise des Prix.



Liste des artistes en nomination : www.haitianmusicawards.info/nominees/



IH/ S/ iciHaïti