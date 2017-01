iciHaïti - Gold Cup 2017 : 2e test match des Grenadiers [2-2]





Mardi, au lendemain du deuxième test match contre « Defense Force » [2-2], un score identique au premier test march contre « W. Connection » le 29 décembre dernier, http://www.icihaiti.com/article-19673-icihaiti-gold-cup-2017-premier-match-test-des-grenadiers-[2-2].html , les Grenadiers étaient de nouveau à l’entrainement, une séance légère, qui a débuté par les propos des responsables de l'encadrement technique



Revenant sur le match de lundi, Jean Claude Josaphat, tout en félicitant nos joueurs pour les nombreuses occasions de buts créées, exige des leaders offensifs plus de concentration dans l'exécution du dernier geste, car dit-il « les occasions de buts ne se présentent pas à tout bout de champ dans un match, il faut être réaliste, il faut les concrétiser ». Pour la défense, Josaphat exige de la cohésion et de l'harmonisation, en effet avec quatre buts encaissés en deux matches, il y a plein de choses à corriger avant le 6 janvier et le match contre le Suriname dans le cadre des barrages de la Gold Cup 2017.



Dans la foulée Sébastien Thuriere est arrivé et a dîné avec ses co-équipiers. Ce mercredi, les 19 joueurs Grenadiers présent à Trinidad seront pris en charge par la Concacaf.



Liste complète des joueurs :

1 - Valendi Odelus

2 - Guerry Romondt

3 - Aristilde Wilguens

4 - Samuel M. Pompée

5 - Andy Délice

6 - Valdo Vernet

7 - Paulson Pierre

8 - Alex Christian

9 - Mechack Jerome

10 - Charles H. Junior

11 - Romulaire Ambroise

12 - Pierre Louis Kellnel

13 - Roberto Louima

14 - Kervens Fils Belfort

15 - Jonel Désiré

16 - Derrick Etienne

17 - Andrew Jean Baptiste

18 - Sébastien Thuriere

19 - Harold Sanon



