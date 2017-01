iciHaïti - Politique : Message du Collectif du 4 décembre





À l’occasion du jour des Aïeux, le « Collectif du 4 décembre » renouvelle ses vœux les meilleurs à tous et chacun.



« [...] Nous profitons de l’occasion pour inviter les forces vives de la nation à prendre immédiatement leurs responsabilités, et ainsi éviter une situation qui tend pernicieusement à un éclatement social. La rigueur, l’éthique, le respect, doivent redevenir nos guides.



[...] Nous demandons au Président et au gouvernement transitionnel actuel de faire preuve de leadership, de compétence et d’autorité pour remplir leur obligation d’assurer la bonne marche de toutes les institutions du pays.



Nous demandons au Secteur des Affaires, de se hisser à la hauteur des attentes et espoirs de la population, d’assumer leur part de responsabilités en se regroupant pour prioriser les intérêts de la nation, les intérêts d’Haïti.



[...] Nous invitons la Presse haïtienne, responsable, à prôner le calme [...] propension aux messages de haine et aux mensonges véhiculés par certains medias ne peuvent que nous mener tous vers une totale défaite,



Les éducateurs de notre pays doivent se rappeler que leur priorité est d’orienter la jeunesse en lui apportant les ressources nécessaires pour nourrir ses rêves, la seule arme réelle dont elle dispose, la seule capable de lui tracer le chemin vers le succès et la réussite.



[...] En tout dernier lieu, nous invitons la Jeunesse de notre pays à développer son sentiment d’appartenance pour sa patrie, à faire honneur à son pays en maintenant le cap sur l’intégrité, l’honneur, la dignité et le respect de l’autre [...]



[...] Paix sur Haïti en 2017 ! »



IH/ PI/ iciHaïti