iciHaïti - Élections : Message du Gouvernement mexicain

Dans une note, le Gouvernement du Mexique, par l'intermédiaire de son Ministère des Affaires étrangères (SRE), « [...] adresse ses félicitations à Jovenel Moïse pour sa victoire aux élections présidentielles du 20 novembre 2016. » http://www.haitilibre.com/article-19698-haiti-presidentielle-2016-resultats-definitifs-jovenel-moise-58e-president.html



Par ailleurs, « Le Mexique reconnaît le travail du Gouvernement haïtien, en particulier celui du Conseil Électoral Provisoire et les agences internationales impliquées dans le soutien et l'observation du processus électoral pour renforcer la démocratie en Haïti. Aussi, il demande respectueusement à tous les acteurs politiques du pays d'accepter la volonté populaire exprimée dans les urnes et conduit avec le respect de la loi, de sorte que la Nation haïtienne puisse concentrer ses efforts sur le renforcement institutionnel et son retour sur le chemin du développement social et économique.



Le Gouvernement mexicain réitère au Président élu d'Haïti son entière disponibilité à renforcer les excellentes relations d'amitié et de coopération qui ont historiquement liés les deux pays. »



