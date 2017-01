iciHaïti - Social : 43 haïtiens interceptés au Guatemala





Mercredi au Guatemala, l'une des régions du monde les plus dangereuses et lieu de transit pour les migrants (majoritairement haïtiens, cubains, africains et sud-américains), qui tentent de se rendre aux États-Unis, la police nationale civile guatémaltèque a retrouvé dans le département guatémaltèque de Chiquimula, 43 haïtiens qui faisaient partie d’un groupe de 114 immigrants illégaux de diverses nationalités.



Les migrants ont été conduit à la Direction générale des migrations de Guatemala City.



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-19532-haiti-social-des-centaines-d-haitien-interceptes-au-guatemala.html

http://www.haitilibre.com/article-19492-haiti-social-157-haitiens-illegaux-interceptes-au-guatemala.html



SL/ iciHaïti