iciHaïti - Social : Inauguration d'un projet d'eau potable dans le Centre





Ce jeudi vers 10 heures du matin, va être inauguré le projet d'approvisionnement en eau potable des populations de Los Palmas, Guébo, Jacob et Los Palis à Los Palis, situé sur la route de Hinche vers Thomassique dans le département du Centre.



Ce projet financé par la Minustah à travers ses Projets à effets rapides (QIPs) fait suite à la promesse du Secrétaire général des Nations Unies d'alors, Ban Ki-moon, lors de sa visite dans le département du Centre en juillet 2014 http://www.haitilibre.com/article-11595-haiti-politique-vers-des-services-d-eau-et-d-assainissement-a-plus-de-3-millions-d-haitiens.html . Constituant la troisième phase d'une série de travaux entamés suite à cette visite, ce projet global de près de 260,000 dollars américains, va permettre à plus de 48,000 habitants des communautés de Los Palmas, Jacob, Guébo et désormais Los Palis (3ème section communale de Hinche) d’avoir accès à l'eau potable et d'améliorer leurs conditions de vie.



