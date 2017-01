iciHaïti - Gold Cup 2017 : À quelques heures du premier match de barrage





La sélection nationale entame à partir de vendredi la difficile campagne de repêchage de la Gold cup 2017. À deux jours du premier match de barrage contre le Suriname, vendredi 6 janvier, les Grenadiers après 10 jours d’entrainements et deux matches amicaux, ont quitté mercredi le « The Normandie Hotel » son camp de base pour se rendre dans la ville de Couva au « Metro Hôtel » sous la responsabilité du pays hôte, alors que les dépenses liées au 10 jours de stage étaient à la charge exclusive de la Fédération Haïtienne de Football (FHF)...



Le triangulaire caribéen qui réunit Trinidad & Tobago, Suriname et Haïti pour déterminer un vainqueur qui aura à affronter un représentant de l'Amérique Centrale pour le dernier ticket de la Gold Cup 2017, a débuté mercredi. Le stade Aldo Boldon, choisi pour ce triangulaire a une capacité de 10,000 places .



Calendrier du triangulaire :

Mercredi 4 janvier 19h00 locales : Trinidad & Tobago vs Suriname

Vendredi 6 janvier 19h00 locales : Haïti vs Suriname

Dimanche 8 janvier 17h00 locales : Trinidad & Tobago vs Haïti



Lire aussi :

http://www.icihaiti.com/article-19701-icihaiti-gold-cup-2017-2e-test-match-des-grenadiers-[2-2].html

http://www.icihaiti.com/article-19681-icihaiti-barrages-gold-cup-2017-les-grenadiers-presque-complet.html

http://www.icihaiti.com/article-19673-icihaiti-gold-cup-2017-premier-match-test-des-grenadiers-[2-2].html

http://www.icihaiti.com/article-19647-icihaiti-gold-cup-2017-premiere-seance-d-entrainement-des-grenadiers.html

http://www.haitilibre.com/article-19630-haiti-gold-cup-2017-les-grenadiers-en-preparation-pre-barrage-a-trinidad.html



BF/ iciHaïti