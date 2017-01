iciHaïti - Politique : Publication de 3 arrêtés présidentiels...





Dans le journal officiel Le Moniteur N°1 de la 172ème année, en date du mardi 3 janvier 2017, une loi, 3 arrêtés, une convention et une résolution ont été publiés.



il s’agit :



- De la loi portant régularisation des frais scolaires, votée au Sénat de la République le 10 septembre 2009 et à la Chambre des Députés le 13 septembre 2009.



- de l’Arrêté constituant le Conseil d'Administration du Fonds d'Entretien Routier (FER) ;

- de l'Arrêté constituant le Conseil d'Administration de la Direction Nationale de l'Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA) ;

- de l'Arrêté nommant le citoyen Phanuel Saintfleur, Vice-délégué de l’arrondissement de Limbé.



- de la Convention entre l'État Haïtien et la Fédération Protestante d'Haïti (FPH) ;



- de la Résolution # 1 du Conseil des Ministres du 23 décembre 2016 (Résolution de la NATCOM).



IH/ iciHaïti