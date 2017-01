iciHaïti - France : La diaspora félicite l’élection de Jovenel Moïse





Jean-Pierre Roy, le Président de la Fédération de la Diaspora Haïtienne en Europe « FEDHE » dans un message adressé au nouveau Président élu d’Haïti Jovenel Moïse, « présente ses plus vives félicitations pour votre élection et profite pour vous formuler ses vœux pour la nouvelle année 2017. La Fédération reste convaincue que ces résultats tant attendus vont enfin ouvrir la voie à une stabilité politique en Haïti, condition indispensable pour placer le pays sur la voie du développement et du progrès.



Nous, membres de la FEDHE, sommes persuadés que votre équipe et vous-même, mettrez tout en œuvre pour renforcer les institutions républicaines, instaurer un état de droits qui obéit aux lois et aux recommandations de la constitution, instaurer une société basée sur une justice équitable qui s’appliquera à tous les citoyens. Nous espérons aussi voir réaliser les états généraux de la nation afin de garantir une vraie cohésion sociale et une unité nationale sans précédent.



Monsieur le Président, puisse cette nouvelle année 2017 permettre à la diaspora de renouveler son engagement de participer au processus de reconstruction et du développement durable en Haïti et de continuer à travailler pour l’intégration des haïtiens vivants à l’étranger dans la vie sociale, politique et économique d’Haïti. »



IH/ iciHaïti