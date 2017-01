iciHaïti - Économie : L’ADIH aux côtés de Jovenel Moïse





« [...] L'Association des Industries d’Haïti (ADIH) tient à adresser à Jovenel Moïse ses plus sincères félicitations à la suite de sa victoire aux élections présidentielles de 2016 et à complimenter le CEP pour avoir respecté le calendrier électoral...



L’ADIH invite tous les acteurs concernés à se conformer aux résultats définitifs, convaincue que le pays à besoin de stabilité et que la pérennité des industries en Haïti, l'émergence de nouveaux investisseurs confiants dans l'avenir et la création d'emplois supplémentaires ne peuvent se faire sans un gouvernement permanent, légitimement élu.



L'ADIH se tient à la disposition du nouveau Président élue de la République et de son administration afin de le soutenir dans ses nouvelles fonctions. Un climat stable et serein est la clé du développement de l'industrie Haïtienne [...] »



IH/ iciHaïti