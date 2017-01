iciHaïti - Élections : Message de Michaëlle Jean





La Secrétaire générale de la Francophonie, Michaëlle Jean, salue l'annonce des résultats définitifs de l'élection présidentielle haïtienne. L'aboutissement de ce processus électoral long et difficile marque une étape importante dans la restauration complète, en 2017, des institutions démocratiques et de l'ordre constitutionnel en Haïti.



« Je félicite les autorités gouvernementales haïtiennes, et tout particulièrement le Conseil Électoral Provisoire, pour avoir assuré le bon déroulement de ce rendez-vous électoral tant attendu. Je tiens également à saluer l'ensemble des personnels de la Police nationale haïtienne pour leur engagement républicain ; avec l'assistance de la Minustah, ils ont permis au peuple haïtien d'accomplir son devoir de citoyen dans un contexte particulièrement délicat. Je tiens enfin à rendre hommage à la détermination du Président provisoire Jocelerme Privert dans la conduite de cette élection, » a déclaré Michaëlle Jean.



Au regard des nombreux défis auxquels la Nation haïtienne, unie, se doit désormais de faire face, la famille francophone, renouvelle son soutien sans faille et son engagement à accompagner l'ensemble des acteurs politiques, institutionnels et de la société civile dans leurs efforts conjugués en vue de l'achèvement dans les délais prévus des élections restantes.



IH/ iciHaïti