iciHaïti - Politique : J-1 de la rentrée Parlementaire

Lundi au Palais législatif, les députés et les sénateurs sont convoqués en Assemblée Nationale, à midi pour l’ouverture de la 2ème année de la 50ème législature, conformément à la Constitution (articles 98, 98.1, 98.3, alinéa 10 et 151) qui stipule que le deuxième lundi du mois de janvier est réservé à l’ouverture de la première session ordinaire de l’année législative.



Selon une note émanant du bureau de l’Assemblée Nationale et portant les signatures des présidents des deux chambres, Ronald Larèche, le Président du Sénat indique que la séance de validation des pouvoirs et la prestation de serment des nouveaux sénateurs aura lieu à 10h00 a.m. afin de réduire les risques d’absence de quorum...



Lors de cette Assemblée Nationale, le Président de facto Jocelerme Privert délivrera son discours sur l'état de la nation et le Premier Ministre Enex Jean Charles fera le bilan de son Gouvernement.



Une rumeur laisse entendre que les sénateurs du PHTK et alliés pourraient boycotter le discours de Privert dont ils ne reconnaissent par l’autorité ni la légalité, depuis la fin de son mandat qui a pris fin le 14 juin dernier.



