iciHaïti - Social : Journée de partage à l'Asile Communale de Port-au-Prince





Dans le cadre du 6 janvier, qui ramène la traditionnelle fête des Rois (Epiphanie), très prisée dans la communauté haïtienne, la Direction des affaires sociales et culturelles de la Mairie de Port-au-Prince a organisé une journée sous le signe de l’amitié et de la solidarité à l’intention des pensionnaire de l'Asile Communale.



L’épouse du Président de facto, le Dr. Ginette Michaud Privert, dont c’était la seconde visite, accompagné des maires Kettyna Bellabe, Bernard Joseph et du personnel de l'Asile, a plaidé pour une meilleure prise en charge des lieux avec le support de tout un chacun et émit les vœux que cette institution soit dotée d’infrastructures modernes avec un personnel adapté, qui puisse répondre convenablement aux besoins des pensionnaires.



La Mairesse Kettyna Bellabe, a renouvelé la ferme volonté de l’administration de Port-au-Prince, d'œuvrer sans relâche pour la cause des vieillards. Pour la Mairesse, il est impérieux que l'Asile puisse permettre une prise en charge institutionnelle des pensionnaires en les soignant, en leur donnant l’apaisement et l'accompagnement nécessaires.



Cette journée a été marquée par la remise des clefs d’un autobus au Chef de service de l’Asile Communale. De leurs côté, les pensionnaires ont reçu de nombreux cadeaux et partagé également une bonne collation pour une belle célébration de la fête des Rois.



IH/ iciHaïti