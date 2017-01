iciHaïti - République Dominicaine : Accord de coopération bilatérale





La Chambre de Commerce et d'Industrie d'Haïti-Benelux (CCI Haïti-Benelux) représentée par Sergio Valkenburg et la Chambre de Commerce Dominicaine belgo-luxembourgeoise (COCDBL), représentée par Gustavo A. De Hostos, ont signé un accord coopération visant à stimuler les échanges culturels, les échanges touristiques et le commerce avec Haïti, la République Dominicaine, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et d'autres pays de l'Union Européenne. Avec cet accord, les membres de CCI Haïti-Benelux deviennent membres honoraires de la COCDBL et vice versa.



Cet accord d’une durée indéterminée à compter de la date de signature, peut être reconduit tacitement entre les parties. Toutefois, il est prévu que les parties peuvent si une situation l’exigeait, résilier unilatéralement cet accord avec un préavis écrit de 60 jours.



IH/ iciHaïti