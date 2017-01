iciHaïti - Météo : Risque de cumuls de pluie importants...





Lundi, les conditions météorologiques du bassin Caribéen étaient dominées par un front froid au Nord des Iles Bahamas et d'une zone dépressionnaire au Sud de la Jamaïque provoquant des risques de pluies et d'orages sur Haïti notamment sur le grand Nord au cours de la nuit de lundi à mardi et éventuellement dans la journée de mardi.



Le passage de ce front très actif sur le pays peut générer des cumuls de pluie importants et de fort coups de vents, le Centre National de Météo (CNM) de concert avec le SPGRD, la Direction de la Protection Civile (DPC) et le Service Maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH), demande à la population des zones à risque de prendre les précautions nécessaires et d'appliquer les consignes de sécurité habituelles.



Il y a des possibilités de pluie probablement jusqu’à mercredi. Le CNM et ses partenaires exhortent les populations qui habitent les zones sensibles aux inondations et glissements de terrain a être vigilants « Nous leur avons demandé de contacter les maires et autres autorités locales concernées pour qu’ils se préparent à évacuer les personnes vivant dans les zones à risques au besoin, » a indiqué Alta Jean-Baptiste, Directrice de la Protection Civil.



IH/ iciHaïti