iciHaïti - AVIS : 12 janvier, drapeaux en berne





Le Bureau de Communication de la Primature informe la population et les médias, que par arrêté en date du 6 Janvier 2017, la date du 12 janvier de chaque année est désormais déclarée « Journée nationale de réflexions et de sensibilisation sur la vulnérabilité d’Haïti face aux risques et désastres ».



« Jeudi 12 janvier 2017, le drapeau national sera mis en berne, les discothèques et autres établissements assimilés resteront fermés et les stations de radio et de télévision sont invitées à programmer des émissions et de la musique de circonstance »



En outre, le Gouvernement invite tous les secteurs à réfléchir sur la fragilité du pays face aux aléas naturels majeurs et à « œuvrer chacun à réduire cette vulnérabilité, qui a tant endeuillé nos familles. »



