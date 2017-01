iciHaïti - FLASH : Sauvetage en mer réussi





Lundi, un équipage d'hélicoptère de la Garde côtière a procédé au sauvetage des 7 membres d’équipages d'un voilier en difficulté à environ 14 miles à l'Ouest d'Anse-Rouge, en Haïti.



Les observateurs du Centre de commandement du 7e District de la Garde côtière, ont reçu une demande d'aide de la Garde côtière haïtienne, lundi à 15 heures concernant le voilier « Journey » en difficulté et à la dérive avec 7 personnes à bord.



Les observateurs ont fait intervenir un équipage de la « Coast Guard Air Station Clearwater » à bord d'un hélicoptère MH-60 Jayhawk stationné à « Great Inagua » (Bahamas). L'équipage de l'hélicoptère est arrivé sur les lieux et a hélitreuillé en toute sécurité les 7 occupants du bateau qui ont été transférés sain et sauf à terre à « Great Inagua ».



SL/ iciHaïti